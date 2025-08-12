La visite rendue en début de semaine par le gouverneur de Zaghouan, Karim Barnaji, à la délégation de Bir Mcherga a permis de faire le point sur l’état d’avancement de plusieurs projets d’infrastructure à Djebel Oust.

À cette occasion, il a constaté la fin imminente des travaux de pose de près de 3 kilomètres de revêtement bitumineux dans le cadre du projet d’aménagement du quartier El M’nagaâ.

Il a également suivi l’évolution du chantier d’extension du réseau d’assainissement, qui a permis jusqu’ici la pose de 5,5 kilomètres de canalisations, pour un coût total dépassant 3,1 millions de dinars.

La visite a aussi permis de faire le point sur la deuxième phase du projet de modernisation des voies rurales à Djebel Oust, couvrant les régions d’Ouled Hammal, d’Al Ajilet et d’El Mahdhba, dont la réalisation atteint 90%, pour un investissement de plus de 2,2 millions de dinars.

La première phase, dédiée aux axes “OulEd Marzoug” et “El Ababsa” près d’Aïn Askar, affiche un taux d’exécution de 75%, pour un coût proche de 1,6 million de dinars.

En parallèle, la municipalité de Mcherga a lancé une campagne de nettoyage du centre-ville, incluant le ramassage des déchets, le curage des abords et la remise en état des bordures.