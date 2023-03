La Journée Mondiale de l’Eau, célébrée le 22 mars de chaque année sous le slogan “Accélérer le rythme du changement pour trouver une solution à la crise de l’eau et de l’assainissement”, a été l’occasion de sensibiliser et d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau et de soutenir le sixième objectif de Développement durable, qui est la fourniture de services d’eau et d’assainissement pour tous d’ici 2030.

Les intervenants ont souligner l’urgence de revoir les politiques de l’eau, car la plupart de la population mondiale est confrontée à une grave pénurie d’eau.

En Tunisie, la pénurie d’eau affecte la part de chaque individu dans sa part annuelle d’eau, qui est de 400 mètres cubes, bien en deçà de la norme recommandée de 1.000 mètres cubes par l’OMS.

650.000 Tunisiens n’ont toujours pas accès à l’eau chez eux, tandis que 300.000 autres manquent complètement d’eau.

L’accent a été mis sur le gaspillage de grandes quantités d’eau des installations industrielles ainsi de tous ceux qui bénéficient de licences de forage non surveillées, au mépris de la législation.

Les organisateurs ont souligné l’importance de mettre l’approvisionnement en eau potable au premier plan des priorités et de garantir le droit de chacun à l’eau et aux services d’assainissement.

Enfin, le Département Justice Environnementale et Climatique du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux appelle à l’amélioration des services dans le domaine de la gestion de l’eau, à l’égalité dans la garantie du droit de chacun à l’eau et aux services d’assainissement, et à la préservation des aquifères pour garantir le droit des générations futures à l’eau. (Source: FTDES)

