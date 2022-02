Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, s’est entretenu, lundi 7 février 2022 à distance, avec le président de l’Union allemande des voyagistes (DRV), Norbert Fiebig, et le président du Sénat français des entreprises de tour-operating (SETO), René-Marc Chikli, dans le cadre des efforts visant à favoriser la reprogrammation de la destination Tunisie durant la prochaine saison par les opérateurs internationaux du tourisme. C’est ce qu’indique un communiqué du département du Tourisme.

Lors de ces entretiens, Moez Belhassine a fait part de l’amélioration de la situation sanitaire en Tunisie grâce à l’avancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, rappelant au passage l’existence d’un protocole sanitaire propre au secteur touristique, qui veille à la fois à la sécurité des Tunisiens et des touristes.

De son côté, Fiebig a mis l’accent sur l’importance de la destination Tunisie pour les touristes allemands, appelant la partie tunisienne à communiquer une vision claire et stable concernant les procédures d’accès au territoire tunisien à l’instar des destinations concurrentes pour permettre aux tour-opérateurs et aux agences de voyage allemands et internationaux de reprogrammer la Tunisie.

Il a par ailleurs annoncé que la DRV a décidé d’organiser le Forum annuel des tour-opérateurs allemands (Destination forum 2022) à Tozeur du 6 au 11 mai 2022, qui regroupera une centaine de participants entre tour-opérateurs, agences de voyages et journalistes, dans l’objectif est de promouvoir davantage la destination tunisienne en Allemagne.

Pour sa part, le président du SETO a évoqué l’importance de la destination tunisienne qui occupe une place importante en matière d’intentions de voyages des Français, rapporte le communiqué du ministère du Tourisme.

Il a aussi indiqué qu’il suit de près la situation sanitaire en Tunisie qui connaît une nette amélioration grâce à l’évolution du nombre des personnes vaccinées contre la Covid-19 et l’existence d’un protocole sanitaire du tourisme tunisien, ce qui permettra à plusieurs pays dont la France de rétablir le rythme des voyages touristiques vers la Tunisie durant la prochaine période.

A l’instar du responsable allemand, Chikli a également insisté sur l’importance d’annoncer des mesures d’accès claires et stables au territoire tunisien, pour donner plus de visibilité aux tours opérateurs et aux touristes quant à la destination tunisienne.