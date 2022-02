Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a été chargé par le président Kais Saied de conduire la délégation tunisienne aux travaux de la 40e session du conseil exécutif de l’Union Africaine (UA), prévus les 2 et 3 février à Addis-Abeba (Ethiopie).

Selon un communiqué du département, Jerandi va représenter le chef de l’Etat aux travaux de la 35e session du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement prévue les 5 et 6 février.

Ces deux réunions revêtent une importance capitale pour la Tunisie, désormais membre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, souligne la même source, précisant que 15 membres du conseil seront élus à cette occasion.

Plusieurs projets de résolutions seront examinés dont notamment le règlement intérieur de l’UA et l’application de l’agenda 2063: “L’Afrique que nous voulons”, le projet du protocole lié à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, le développement du rôle des institutions continentales et la coopération africaine entre les Etats en matière de lutte contre le Covid-19.

A l’ordre du jour aussi, des questions liées à la gouvernance, au changement climatique, aux droits des femmes et à la coopération africaine conjointe, précise encore le ministère.

Othman jérandi aura, à cette occasion, une série d’entretiens bilatéraux avec ses homologues africains et des responsables de l’UA pour assurer le suivi des relations bilatérales et examiner les moyens de les renforcer.