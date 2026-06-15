Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a entamé ce dimanche une visite de travail et d’amitié de trois jours en Tunisie, à l’invitation de son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti.

Au programme de ce déplacement, une séance de travail élargie entre les deux chefs de la diplomatie sera consacrée à l’examen de la coopération bilatérale, ainsi qu’aux moyens de la renforcer et de la diversifier dans les domaines d’intérêt commun.

Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères sur ses canaux officiels, cette rencontre de haut niveau sera également l’occasion pour les deux ministres d’échanger leurs points de vue sur les principales questions d’actualité, tant sur le plan africain qu’international.