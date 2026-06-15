Alors que le monde retenait son souffle, un protocole d’accord préliminaire entre Washington et Téhéran dessine une sortie de crise inédite au Moyen-Orient. Ce texte, dont la signature est prévue à Genève, acte un cessez-le-feu immédiat et la réouverture du détroit d’Ormuz, ouvrant une fenêtre de 60 jours pour des négociations complexes sur le nucléaire et les sanctions.

La fin des hostilités : un impératif économique

Le cœur de l’accord repose sur l’arrêt immédiat des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Pour les marchés mondiaux, l’annonce agit comme un puissant stabilisateur : la réouverture promise du détroit d’Ormuz, véritable « autoroute du pétrole », a immédiatement fait chuter les cours du brut. Le baril de Brent, qui oscillait dangereusement, a amorcé une correction salutaire, reflétant le soulagement des opérateurs face à la levée du blocus naval américain.

Une fenêtre de tir fragile de 60 jours

Si le cessez-le-feu est une victoire diplomatique immédiate, le défi reste entier. Les deux puissances se sont engagées dans un cycle de négociations de deux mois. Au menu : le déblocage progressif de 25 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés et, surtout, le dossier épineux du programme nucléaire iranien. Téhéran maintient fermement son droit à l’enrichissement, tandis que Washington exige des garanties tangibles. Ce délai constitue une “zone de vérité” où chaque partie devra prouver sa bonne foi sous l’œil vigilant de la communauté internationale.

Entre scepticisme régional et opposition interne

L’équilibre reste précaire. Israël, grand absent de la table des négociations, maintient une posture offensive au Liban, posant un risque majeur de rupture de la trêve. Parallèlement, le régime iranien affronte une fronde conservatrice virulente à Téhéran, où les garanties américaines sur la levée effective des sanctions sont jugées insuffisantes. La diplomatie, bien qu’engagée, marche sur un fil, entre intérêts géopolitiques divergents et impératifs de survie politique intérieure.