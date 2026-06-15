Une mission d’affaires sera organisée à l’occasion du salon international du bâtiment “BATIMAT 2026”, qui se tiendra du 28 septembre au 1er octobre 2026 au Parc des Expositions de Paris .

Cette mission est initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), en partenariat avec la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI) et Promosalons.

Selon la CCIS, cette édition se distinguera par l’intégration des salons Equipbaie et Metalexpo au sein de BATIMAT, sous l’appellation « Equipbaie-Métalexpo Renodays by Batimat ». L’événement s’articulera autour de quatre pavillons dédiés aux principaux segments de la filière du bâtiment et de la construction.

Ce rendez-vous international offrira aux entreprises participantes l’opportunité de découvrir les dernières innovations du secteur, d’échanger avec des partenaires potentiels, de développer leur réseau professionnel et d’identifier de nouvelles perspectives d’affaires sur les marchés internationaux.

Les entreprises intéressées par cette mission sont invitées à s’inscrire en remplissant le formulaire de participation mis à leur disposition en ligne.