Du 16 au 19 juin 2026, Tunis accueillera une nouvelle édition de la manifestation AFRICA BIG 5, devenue au fil des années l’un des événements économiques et scientifiques les plus marquants du continent. Plus qu’un salon, c’est une plateforme où se croisent investisseurs, chercheurs, industriels et décideurs publics, tous réunis pour débattre de l’avenir de l’Afrique.

Des pôles sectoriels stratégiques

Sous un même toit, plusieurs expositions spécialisées se tiendront en parallèle :

• PETROAFRICA 2026 : pétrole, gaz et énergies renouvelables, au moment où la transition énergétique reste un défi brûlant.

• LOGISTICA AFRICA EXPO 2026 : transport, logistique et chaînes d’approvisionnement, un secteur vital pour une Afrique en quête d’intégration régionale.

• GREEN AFRICA 2026 : économie verte et technologies environnementales, alors que la durabilité devient un impératif mondial.

• AFRICA TRAFFIC 2026 : mobilité intelligente et sécurité routière, dans un contexte où les infrastructures de transport restent souvent délabrées.

• AFRICA PUBLIC WORKS 2026 : travaux publics et équipements d’ingénierie, au cœur des débats sur la modernisation des routes, ponts et réseaux urbains.

• AFBI 2026 : finance, banques, assurances et fintech, reflet d’un secteur en pleine mutation numérique.

Au-delà des vitrines technologiques

Ces salons ne se limitent pas à l’exposition de machines ou de services innovants. Ils offrent un espace de confrontation d’idées : succès à partager, défis à analyser, opportunités à saisir. Les discussions porteront sur la capacité réelle des pays africains à transformer ces innovations en politiques publiques efficaces et en investissements durables.

Un programme scientifique pour crédibiliser le débat

Une commission scientifique internationale pilotera un programme riche en conférences et ateliers. L’objectif : dépasser le marketing événementiel et donner une profondeur académique aux échanges. Mais la question demeure : ces débats trouveront ils un écho dans les réalités quotidiennes des citoyens africains, confrontés à des transports publics vétustes, des infrastructures routières insuffisantes et des systèmes de santé fragiles ?

Un rendez-vous incontournable