Dr Hajer Habib est la lauréate de la deuxième édition du Prix du meilleur jeune économiste tunisien 2026, accordé par le Global Institute for Transitions (GI4T), en partenariat avec l’Association des Économistes Tunisiens (ASECTU). Le prix lui a été remis en marge du Forum de l’ASECTU tenu du 11 au 13 juin 2026 à Hammamet, ont fait savoir les organisateurs.

Dr Hajer Habib est maître-assistante en sciences économiques à l’Institut supérieur de gestion de Bizerte (Université de Carthage) et chercheure associée au Forum des recherches économiques (Economic Research Forum- ERF). Titulaire d’un doctorat en sciences économiques de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (FSEGT), Université de Tunis El-Manar, elle est également diplômée en science politiques de l’Ecole politique de Tunis (TSOP).

Ses recherches portent principalement sur la migration internationale, le marché du travail, le changement climatique, la sécurité alimentaire, la résilience face aux crises. Elle est l’auteure de nombreuses publications scientifiques parues dans des revues internationales, telles que Journal of the Knowledge Economy (Revue de l’économie de la connaissance), Institutions and Economies (Institutions et Economies), International Journal of Sustainable Development and World Ecology (Revue internationale du développement durable et de l’écologie mondiale) et International Journal of Social Economics (Revue internationale d’économie sociale).

Elle a également participé à plusieurs projets de recherche internationaux, notamment avec l’ERF et la Fondation Friedrich Naumann (FNF). Dans ce cadre, elle a contribué à la production de nombreux documents de travail et notes de politique publique destinés à éclairer les décideurs sur des enjeux économiques et sociaux contemporains.

Membre de l’ASECTU et de l’Association des relations économiques et financières internationales (AREFI), elle est également fondatrice du Conseil Arabo-Africain de Développement Durable (CAADD).

D’après les deux organisations, cette distinction récompense l’excellence de son parcours, la qualité remarquable de ses recherches et sa contribution significative à l’avancement de la réflexion économique en Tunisie.

Le Prix du meilleur jeune économiste tunisien vise, selon ses organisateurs, à valoriser l’excellence de la recherche académique tunisienne, à favoriser la diffusion des travaux des jeunes économistes au-delà des cercles universitaires et à encourager leur engagement dans le débat public, dans un contexte marqué par des transformations économiques profondes et des interrogations majeures sur les trajectoires de développement. À travers ce prix, les organisateurs entendent également susciter l’intérêt des jeunes pour l’économie, encourager les vocations et contribuer, à plus long terme, au renouvellement des idées et des approches dans l’analyse des enjeux économiques tunisiens.

Le Global Institute for Transitions, GI4T, est un think tank indépendant créé en 2021 et regroupant des femmes et des hommes venus d’horizons différents: intellectuels, universitaires, entrepreneurs, artistes, acteurs de la société civile et activistes. Il puise ses origines dans l’initiative Econ4Tunisia lancée en 2019, qui regroupait une cinquantaine d’économistes tunisiens et a pour objectif principal de contribuer au développement d’une masse critique de recherche et de réflexion afin d’alimenter et d’appuyer les politiques publiques.

Créée en 1979, l’Association des Économistes Tunisiens offre un cadre scientifique d’échange d’idées et d’analyses sur les problèmes économiques contemporains, tant théoriques qu’empiriques. Elle assure un suivi des études scientifiques à l’échelle nationale et internationale et appuie la recherche scientifique menée par les économistes.