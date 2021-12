Dans le cadre des rencontres de la maison de la méditerranée pour la Culture et les Arts, l’écrivain Hassouna Mosbahi a présenté son roman ” Chroniques de Hammamet ” en présence de l’éditeur Moncef Chebbi.

Romancier, écrivain, essayiste et journaliste, il est impossible de définir en quelques mots Hassouna Mosbahi. Il se peut qu’il sorte d’une légende. Cet arpenteur des rues et des villes est issu de la grande lignée des chroniqueurs.

Hôte de Dar Sebastian, Hassouna Mosbahi, a tout dit sur sa carrière et son parcours. C’est vrai dit-il qu’il a toujours vécu dans la solitude, soit en Allemagne où il a séjourné pendant 20 ans, soit à Hammamet où il vient de quitter après dix ans pour s’installer définitivement dans son village Dehiba à Kairouan… “Mais cela ne m’a pas empêché d’être toujours au cœur de la vie intellectuelle en Tunisie”.

Hassouna a invité le public à partager avec lui la réflexion sur plusieurs sujets, à vivre avec lui des fragments de son quotidien et des émotions diverses tout en présentant ses ” Chroniques d’Hammamet ” dans le cadre des rencontres de la maison de la méditerranée pour la Culture et les Arts, en présence de l’éditeur Moncef Chebbi.

Ces chroniques traitent de la réalité, de la vie quotidienne, du langage sans prétention et des thèmes plus simples, généralement liés à son passage à Hammamet.

Parce qu’il s’agit d’un genre plus quotidien, confessionnel, bref et surtout très étroitement lié à la réalité de l’écrivain.

Dans ses chroniques, il raconte des souvenirs, des événements, des lieux, des ambiances. Aucun n’est imaginaire. Ils sont tous réels .La chronique est un genre auquel l’écrivain a donné ses lettres de noblesse en Tunisie après Abou Kacem Chebbi

Hassouna a beaucoup aimé Hammamet, un univers où tout est différent, naturel, simple, , , mystique,, authentique, paradoxal, divers, mystérieux. Bref, un monde beau et fascinant.. ” Je considère comme un avantage de vivre à Hammamet. On y respire une atmosphère unique de convivialité ” dit-il . Ce lieu unique et insolite a inspiré Hassouna qui souligne que ” la meilleure façon de changer d’air, c’est de se trouver un lieu insolite, particulier en tout cas. Un endroit où vous allez vous sentir bien, en accord avec votre environnement et avec vous-même “.

D’où la nécessité de réfléchir sans cesse à de nouvelles innovations dans nos écritures ” a expliqué Hassouna L’intérêt de ces chroniques est avant tout de vous y faire réfléchir, car penser au concept de la créativité est une bonne manière de réfléchir aux enjeux, aux aspirations ou encore aux réflexions d’un écrivain en général. ” Ces chroniques d’Hammamet ont comme objectif de réinventer le livre et d’innover en tant qu’auteur. Qui n’avance pas recule, et qui n’innove pas perd progressivement des parts de marché.