La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a effectué, le jeudi 10 avril 2025, une visite au dépôt des acquisitions de la Direction générale du livre, au siège de la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), afin de s’enquérir des méthodes de stockage et de distribution des livres à destination des différentes délégations régionales.

A cette occasion, la ministre a ordonné la mise en œuvre immédiate d’un nouveau plan de distribution du fonds de livres acquis, touchant, outre les bibliothèques -publiques, régionales et itinérantes-, d’autres institutions publiques pour élargir l’accès à la lecture notamment dans les établissements pénitentiaires, les centres de rééducation et de réinsertion, les centres réservés à l’enfance, l’hôpital pour enfants de Bab Saadoun, ainsi que les centres d’accueil des personnes âgées ou sans soutien familial.

Amina Srarfi a également souligné la nécessité de repenser les méthodes traditionnelles de distribution des livres et de mettre en place des mécanismes plus efficaces, afin de garantir une diffusion rapide vers les destinations concernées. Elle a réaffirmé l’engagement du ministère des affaires culturelles à renforcer le secteur des bibliothèques, soulignant le rôle fondamental du livre dans l’éveil des esprits, l’apprentissage de la sensibilité à la beauté et à l’art, ainsi que dans la transmission d’une culture tournée vers la vie.