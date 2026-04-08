La 34e édition des Journées nationales de la lecture et de l’information se tient du 15 avril au 15 mai 2026, sous le slogan « Les bibliothèques publiques : pour une justice culturelle et une société qui lit».

Organisée par la Direction de la lecture publique, relevant de la Direction générale du Livre (DGL) au ministère des Affaires culturelles, cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme annuel de promotion de la lecture, selon un communiqué du ministère.

Elle vise à « consacrer les droits culturels pour tous les citoyens » et à « garantir un accès équitable au savoir pour l’ensemble des catégories sociales », précise la même source.

Le communiqué met également en avant « le rôle de la bibliothèque publique en tant qu’espace d’inclusion sociale et de diffusion du savoir », contribuant à « l’égalité des chances entre les différentes composantes de la société ».

La bibliothèque publique est, en outre, présentée comme « un espace ouvert favorisant l’accès gratuit à l’information et aux services numériques ».