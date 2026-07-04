La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a inauguré vendredi soir, la 20e édition du Festival international de Jazz, à Tabarka, marquée par un concert exceptionnel du pianiste cubain Alfredo Rodríguez, chaleureusement accueilli par un public nombreux.

Fondé en 1973, le Festival international de Jazz de Tabarka est l’un des plus anciens rendez-vous musicaux de Tunisie.

Au fil des décennies, il s’est imposé comme un événement culturel majeur, contribuant au rayonnement international de la ville et à la promotion de son potentiel touristique.

Au cours de ses précédentes éditions, le festival a accueilli de nombreuses figures de la scène musicale internationale et arabe, parmi lesquelles les Américains Liz McComb, Dee Dee Bridgewater, Veronica Swift, Beth Hart et Stanley Clarke, ainsi que les Tunisiens Mohamed Ali Kammoun, Fawzi Chekili et Omar Ouaar.

Côté arabe, les Algériens Cheb Khaled et Djamel Laroussi, présent lors de cette édition, figurent également parmi les artistes ayant marqué l’histoire du festival.

La manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 9 juillet, se tient pour la première fois au théâtre en plein air de Tabarka, délaissant le théâtre de la Basilique qui avait accueilli les dix-neuf précédentes éditions.

Ce nouvel espace est considéré comme une réalisation majeure pour la région et un lieu appelé à accueillir, outre la musique, diverses expressions artistiques et culturelles.