Salon du Livre de Bizerte 2025 : plus de 30 000 titres à découvrir dès le 18 janvier

Les passionnés de lecture et les amis du livre auront rendez-vous avec le Salon du Livre de Bizerte dans sa 22ème édition. Placée sous le signe “Le livre d’abord…le livre toujours”, l’édition 2025 se déroulera du 18 janvier au 16 février prochain au complexe culturel Cheikh Idriss de Bizerte.

Avec la participation de plus de 80 maisons d’édition, le salon offrira aux visiteurs l’occasion de découvrir plus de 30 000 titres, couvrant une variété de domaines, de la littérature classique aux ouvrages contemporains, en passant par des publications spécialisées en sciences, art, histoire, etc.

En plus des nombreuses opportunités d’enrichissement littéraire, des réductions allant jusqu’à 50 % seront proposées sur une sélection de livres, permettant aux lecteurs de faire des achats à prix réduit. Les visiteurs pourront également profiter d’un programme culturel diversifié, comprenant notamment des ateliers de création et des rencontres littéraires quotidiennes.