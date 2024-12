La première édition du “Livre en fête” à Hammamet : un rendez-vous culturel incontournable

La première édition du “Livre en fête” se déroulera du 20 au 29 décembre à la médina Yasmine Hammamet à l’occasion des vacances scolaires d’hiver.

Organisée par la médina Yasmine Hammamet en partenariat notamment avec le groupe Microcred et de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), cette première édition du salon du livre vise, selon le document de de présentation, à offrir aux visiteurs tunisiens et étrangers une occasion propice de suivre, par le biais du livre et autres supports numériques, les nouveautés de la production intellectuelle, littéraire, scientifique et artistique en Tunisie et dans le monde tout en bénéficiant des activités touristiques et de loisirs proposées sur place.

Il s’agit aussi de mettre à la disposition des professionnels du secteur du livre (auteurs, éditeurs, distributeurs, libraires, producteurs de contenus numériques) un cadre propice pour promouvoir leurs œuvres et établir des partenariats.

Outre l’exposition-vente qui aura lieu dans un espace aménagé de 1500 mètres carrés, le programme prévoit une série d’activités culturelles : des rencontres professionnelles et littéraires, ateliers et concours d’écriture, d’illustrations ou de bandes dessinées, divers spectacles de musique, de théâtre et des projections de films.

Parmi les activités programmées, figurent deux rencontres professionnelles sur “Les droits d’auteur en Tunisie : état des lieux et perspectives” et “L’économie du livre en Tunisie et dans le monde” ainsi qu’une rencontre thématique intitulée “La littérature et le cinéma en Tunisie”.