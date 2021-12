Dans le cadre des Arabofolies 2021 (3-12 décembre), festival musical, des arts et des idées, le violoniste et compositeur Farhat Bouallagui rend, le 12 décembre à l’IMA Paris (Institut du monde arabe) avec l’orchestre des Etoiles de l’Orient, un hommage à une autre grande figure du violon, tout comme lui d’origine tunisienne : Maurice Meimoun, ” Meïmoun El Tounsi ” (1929-1993).

En qualité de premier violon et arrangeur, il fut l’un des acteurs du succès du mythique trio de chanteurs de raï Khaled, Rachid Taha et Faudel : Farhat Bouallagui, auquel on doit le développement d’une technique de jeu originale – un style ” occidento-oriental ” qui met en valeur les modes musicaux traditionnels tunisiens – monte sa première troupe à Paris dès 1990.

Il a depuis enchaîné sans relâche en enregistrements et spectacles avec les plus grands, de Patrick Bruel à Sting en passant par Cheb Mami et Didier Lokwood.

Maurice Meimoun alias Meïmoun El Tounsi est un musicien et auteur-compositeur tunisien.

Issu d’une famille juive, fils du chanteur, compositeur et musicien Mouni Jebali, venu de Libye en 1908 et qui découvrit Chafia Rochdi et Hédi Jouini, il naît dans le quartier de Bab Souika près du mausolée Sidi Mahrez.

Maurice Meimoun fait ses débuts en 1952, encouragé par Hédi Jouini, en chantant de la musique libyenne. Il part ensuite à Paris et y joue l’oud et parfois du violon dans un orchestre oriental. Il y fait la connaissance de Farid El Atrache1.

De retour à Tunis en 1957, il entre à l’orchestre de Radio Tunis en tant que violoniste mais se fait vite remarquer en tant que compositeur. Il compose notamment plusieurs tubes pour Oulaya, Naâma, Fethia Khaïri ou encore Mustapha Charfi ainsi que plusieurs chansons patriotiques. Il retourne à Paris en 1962 et y monte son propre orchestre qu’il dirige jusqu’à sa mort ; il participe aussi à de nombreuses émissions télévisées sur FR3 (intitulées Mosaïque), écrit et enregistre de nombreuses musiques.

En 1974, il est contacté par Jacky Bitton, membre et batteur d’un groupe de rock ‘n’ roll français, Les Variations, avec lequel il part en tournée aux Etats-Unis et enregistre deux albums : Café de Paris enregistré au studio Bell de New York par Michael Wendroff et Moroccan Roll. Violoniste soliste, Meimoun apporte une sonorité orientale inédite aux morceaux rock’n roll du groupe. Il compose deux des chansons de ces albums : Shemoot et KasbahTadla.

Maurice Meimoun a été honoré par le ministre tunisien de la Culture en 1993. Il s’éteint quelques mois plus tard à l’âge de 64 ans.

Le violoniste Farhat Bouallagui a participé au trio Raï : Khaled, Rachid Taha et Faudel en sa qualité de 1er violon et arrangeur. Il a monté sa première troupe musicale arabe à Paris en 1990, en compagnie de musiciens tunisiens, marocains et français d’envergure internationale, parmi eux : Nabil Abdelmoulah, Seif Allah Ben Abderrazek, Khaled Slama, Phillipe Martin, David Fall, Stépahne Kastri…

Parmi ses plus importantes participations aux festivals internationaux celui de Sully-sur-Loire, en France, et ce après avoir développé une technique de jeu personnelle, de style occidento-oriental avec une sensibilité orientale et maghrébine où les modes musicaux tunisiens authentiques sont mis en valeur. Bénéficiant d’une notoriété certaine dans le monde musical parisien, Farhat Bouallagui a été sollicité par le chanteur français Patrick Bruel pour l’enregistrement de son album intitulé “Entre nous”, et où figure la célèbre chanson “Au Café des délices”, et ce en 1997. Farhat Bouallagui a été également sollicité par le grand artiste STING pour intégrer sa troupe et participer à son album “Desert Rose”, en duo avec le chanteur de Raï Cheb Mami.

La participation de Farhat Bouallagui a porté sur l’écriture des cordes et les solos de violon. Les enregistrements et les spectacles musicaux en compagnie de grands musiciens français et arabes ont prolifère a travers les plus grandes villes européennes et arabes. Les passages télévisés, dont la dernière ” TARATATA ” en compagnie de KHALED, ASSALA NASRI et FELLA, et les émissions radio aussi bien en France qu’en Europe sont nombreux : avec Faudel, Khaled, Rachid Taha, Patrick Bruel, Zazie, Sapho, Francis Lalane, aussi ses participations à des émissions TV d’envergure et ses interviews accordées à des journaux français et européens.

Il a accompagné l’un des plus importants violonistes européens à l’heure actuelle, à savoir le jazzman Didier LOKWOOD en tournée. Le 16 Août 2007, Farhat a été invité par le grand chanteur tunisien Zied GHARSA à monter sur la scène du festival de Carthage en tant que violoniste invité. EN 2004 il a reçu le disque d’or de la maison de disques Sony pour sa participation à l’album Raï’n’be Fiver. En 2007 il a été choisi par Nesma TV comme professeur de chant et responsable de musique à la Star Academy Maghreb.

Farhat Bouallagui et l’ensemble “Palais de l’Alhambra” ont été conviés à jouer pour le Festival de la Médina le 5 octobre 2007 à Nabeul , le 7 octobre 2007 pour la clôture du Festival de la Médina de Hammamet et le 20 octobre 2007 à “l’octobre musical”, à l’accropolium de Carthage. Très prochainement, est prévue la sortie de son album “Palais de l’Alhambra” en France.