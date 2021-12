Le marché festif de fin d’année 2021 sera organisé, du 3 au 5 décembre 2021, au village artisanal d’Ezzahra (Banlieue sud de Tunis).Lancé par la designer, Sarra Chouchene, cet événement sera marqué par l’organisation d’ateliers de céramique et de broderie ouverts aux enfants en plus de la présence de groupes d’animation et de musique et d’espace de vente d’articles cadeaux de fin d’année.

Il s’agit du premier événement créatif et festif, organisé par le village artisanal d’Ezzahra, qui abrite 12 boutiques occupées par des jeunes créateurs, designers, artistes et artisans, a précisé Bouthaina Ellouz, sous- directrice chargée de la gestion du village d’Ezzahra.

Ce village artisanal, dont l’ouverture date depuis l’année 2020, regroupe 11 créateurs et designers diplômés du supérieur, spécialisés dans divers domaines, tels que l’habit traditionnel, les articles de décoration, la céramique, la mosaïque, le textile, la fabrication des cadres, la sculpture sur bois et l’ébénisterie.

Le marché de Noël ” festif de fin d’année 2021 ” marque la reprise de l’activité de ce groupe de créateurs designers, après un arrêt forcé, causé par la crise sanitaire de la COVID-19. C’est en outre une opportunité pour faire découvrir ce village et promouvoir les ventes de ces jeunes créateurs.

Des journées cadeaux fin d’année seront également organisées par le village artisanal d’Ezzahra et celui de Hammam-Lif, du 17 au 26 décembre 2021.