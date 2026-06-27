Sept artisans tunisiens d’excellence ont reçu, vendredi, les prix de l’UNESCO dans le cadre du projet “Soutien au rôle de la culture dans le développement durable en Tunisie”.

Ces distinctions récompensent leur contribution à la préservation du patrimoine national et à la transmission des savoir-faire menacés de disparition aux générations futures.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme, les lauréats sont : Fatma Essamet (broderie de Kerkennah), Mounir Essekkal (poterie Jefna de Guellala), Mohamed Slim Elhasseni (fabrication de selles et produits similaires), Chokri Ben Ali (sculpture et gravure sur plâtre), Issam Esseghir (dorage et lustrage), Lasaad Challedi (sparterie, fabrication de produits en roseau fin) et Hassen Dine Jbiss (tuile traditionnelle de Testour).

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée sous la présidence du ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, en présence du représentant de l’UNESCO pour les pays du Maghreb, du directeur de la fondation Sadok Bessrour, de la directrice générale de l’Office national de l’artisanat et des représentants des institutions concernées.

Le ministre a souligné que ce projet s’inscrit dans une stratégie nationale visant à valoriser le patrimoine et à le transformer en ressource économique durable.

Il a précisé que les programmes de formation et d’accompagnement ont bénéficié en 2025 à plus de 13 000 artisans, soit une hausse de 20 % par rapport à 2024.

Le ministre a également annoncé la poursuite de la création de centres d’innovation et de design, à l’instar du centre de Kasserine récemment inauguré, pour soutenir les artisans et moderniser leurs créations.