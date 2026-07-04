La Tunisienne Najet Bouabidi a obtenu, vendredi, la deuxième place dans la catégorie “Meilleure exposante” lors de la cérémonie de remise des prix d’excellence aux participantes à la 7ème Foire commerciale régionale des femmes entrepreneures du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) tenue à Tunis du 01 au 03 juillet.

Ce prix est en reconnaissance de sa contribution au soutien de l’entrepreneuriat féminin et à la promotion de l’innovation dans cette catégorie dont le premier prix a été remis à Marie Louise de Madagascar tandis que la troisième place a été attribuée à Patricia Nickler de l’Ile Maurice.

Lors de cette cérémonie de clôture, ont été également annoncées les lauréates du prix des meilleures femmes entrepreneures des startups en Afrique pour l’année 2026. En effet, Souad Slimane de Libye a remporté la première place dans la catégorie “startups émergentes”, suivie de Yolanda Peet du Kenya à la deuxième place et Atsidi Tariko d’Éthiopie à la troisième place. Dans la catégorie “Femme entrepreneure de l’année 2026”, Deepika Yashasvini de l’Ile Maurice a remporté la première place, suivie de Olga Chira de la République Démocratique du Congo tandis que l’éthiopienne Salamwit Thomas a terminé à la troisième place.

Cette 7ème édition, qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine du COMESA, dont les travaux se sont déroulés à Tunis du 29 juin jusqu’au 3 juillet 2026, a enregistré la participation de délégations représentant une vingtaine de pays membres et plus de 150 exposants tunisiens et africains.

La manifestation, ouverte au public, a permis aux visiteurs de découvrir les produits africains ainsi que les opportunités de coopération commerciale avec les exposants, principalement dans les secteurs des industries agroalimentaires et de l’artisanat.