Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF NA) en partenariat avec l’INNORPI, organise ce Vendredi 5 Novembre de 08h30 à 13h00, à la Cité des Sciences, à Tunis, la journée de clôture et du lancement officiel du Label « Wild Tunisia » , avec le soutien de la

Fondation Drosos et de remise des certificats aux lauréats.

WILD TUNISIA est un projet de labellisation des secteurs des services et des produits de terroir en vue d’améliorer la gestion des aires protégées et des sites naturels à haute valeur écologique à travers l’amélioration des conditions socio-économiques des opérateurs.

Ainsi, le projet WILD TUNISIA appuyé par la Fondation Drosos et mise en œuvre par le fonds WWF repose sur 4 piliers essentiels : respect de l’environnement, équité, durabilité et confiance. Il permet d’Insuffler une dynamique économique autour des sites d’installation et générer des moyens de subsistance complémentaires durables à la population locale.

Une cérémonie de remise de certificats à la deuxième vague de lauréats de Wild Tunisia aura lieu ce Vendredi 5 Novembre 2021 au profit de 13 startups vertes parfaitement établies et de 6 initiatives de la population locale issus des régions de Ben Arous, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Siliana, Beja, le Kef et Jendouba.

Le projet Wild Tunisia a pour objectif ultime de Développer et promouvoir un système de gestion et des référentiels du label, de renforcer les capacités des porteurs des projets et des partenaires pour la mise en place du label, à l’amélioration des outils de gestion des aires protégées et des sites naturels à haute valeur écologique par l’intégration du principe de la certification et de la labellisation des produits et services.