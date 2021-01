Une nouvelle année commence : le secteur du tourisme mondial est prêt pour la reprise du tourisme (#RestartTourism) quand les conditions le permettent. Pour sa part, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) va de nouveau réunir les dirigeants de l’ensemble des secteurs publics et privés.

Ainsi, le Comité de crise pour le tourisme mondial institué par l’OMT tient, lundi 18 janvier 2021, à Madrid sa première réunion de l’année. Celle-ci aura lieu dans le contexte du Conseil exécutif de l’OMT et cherchera à dégager des propositions concrètes pour assurer le redémarrage du tourisme.

Le lundi 18 janvier, le Comité de crise pour le tourisme mondial, établi par l’OMT au tout début de la pandémie pour unir le secteur et mener une action vigoureuse et cohérente face à la crise, se réunira pour la première fois cette année. Mettant à profit la session du Conseil exécutif se tenant le lendemain et accueillie par l’Espagne, cette réunion sera une réunion hybride, avec une participation à la fois en présentiel et par des moyens virtuels. Le Comité rassemblera cette fois encore les dirigeants du tourisme du monde entier, ainsi que des institutions des Nations Unies et des représentants de la société civile et du secteur privé.

Au nombre des principales questions à l’ordre du jour, le Comité étudiera comment les vaccins contre la COVID-19 peuvent faire partie d’une approche harmonisée pour la reprise du tourisme, notamment par l’utilisation possible de passeports de santé et d’autres mesures. L’OMT invitera aussi les membres du Comité à unir leurs forces dans le cadre d’une campagne mondiale pour rétablir la confiance envers le tourisme.

Le Conseil exécutif tient sa 113ème session

À la cent-treizième session du Conseil exécutif de l’OMT, le 19 janvier, les représentants des 35 membres du Conseil seront informés de l’état d’avancement de l’exécution du programme de travail de l’OMT et des plans pour 2021. Le Conseil exécutif examinera également les tendances actuelles du tourisme, notamment l’impact de la pandémie en cours sur le secteur et les répercussions sur les moyens d’existence et sur la contribution du tourisme au développement durable. Cette réunion hybride devrait rassembler 150 participants en présentiel.

La réunion du Conseil exécutif traitera aussi le point de l’élection au poste de Secrétaire général de l’OMT pour la période 2022-2025. Le titulaire du poste, le secrétaire général Zurab Pololikashvili, est candidat à sa réélection pour un deuxième mandat, tandis que le Royaume de Bahreïn soutient la candidature à ce poste Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa.