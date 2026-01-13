En 2025, le nombre de visiteurs des parcours de golf est passé d’environ 67 000 à près de 83 000, soit un taux de croissance d’environ 24 %, par rapport à 2024, selon des données fournies par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Ces chiffres ont été présentés lors d’une séance de travail présidée, lundi, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofien Tekia, et consacrée au suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de développement du tourisme de golf.

Cette hausse du nombre de visiteurs des parcours de golf témoigne de l’intérêt croissant pour ce produit touristique, indique le ministère.

Selon la même source, ces indicateurs montrent également que les dépenses d’un touriste de golf est égale au quadruple de la dépense moyenne par touriste, ce qui illustre l’importance économique de ce secteur ainsi que les opportunités d’investissement prometteuses qu’il offre.

Lors de cette séance de travail, tenue en présence de plusieurs acteurs du secteur issus de différentes régions, ainsi que de représentants des différentes fédérations professionnelles concernées, il a été décidé d’organiser, dans les prochains jours, un forum national dédié au tourisme de golf.

Ce forum, qui réunira l’ensemble des acteurs et intervenants, permettra de présenter un plan d’action fondé sur la complémentarité entre les secteurs public et privé. Il vise à lever les obstacles dans ce secteur, à stimuler l’investissement et à renforcer la compétitivité de la destination tunisienne, dans l’objectif de créer un véritable saut qualitatif dans le tourisme de golf et d’en faire un levier durable de soutien au secteur touristique et au développement régional.

Pour le ministère, le tourisme de golf constitue « un axe stratégique pour la diversification de l’offre touristique nationale », compte tenu de sa capacité à assurer une demande stable tout au long de l’année et à renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que destination touristique haut de gamme et spécialisée.

Le tourisme de golf figure parmi les segments touristiques connaissant la croissance la plus rapide à l’échelle mondiale, en raison de sa forte capacité à créer de la valeur ajoutée et à attirer une clientèle à fort pouvoir d’achat et à durée de séjour plus longue, selon les données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).