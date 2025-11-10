Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à développer le secteur touristique et à renforcer la coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) ainsi qu’avec les pays partenaires, a indiqué dimanche son ministère.

Sofiane Tekaya représente la Tunisie à la 26ème session de l’Assemblée générale de l’ONU Tourisme, qui se tient à Riyad, en Arabie saoudite, du 7 au 11 novembre 2025 sous le thème « Le tourisme à l’ère de l’intelligence artificielle : redéfinir l’avenir ».

Le ministre a réaffirmé l’engagement de la Tunisie « à accroitre la contribution du tourisme à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), notamment à travers la promotion de l’investissement, de l’innovation et du renouvellement des produits touristiques, ainsi que par le développement des compétences », selon le communiqué.

En marge des travaux, Tekaya a eu des entretiens bilatéraux eu avec le ministre saoudien du Tourisme, la secrétaire générale élue de l’OMT et ses homologues de Jordanie, d’Irak, du Liban, de Libye, de Côte d’Ivoire, de Zambie, des Seychelles, d’Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, d’Espagne et de Grèce, ainsi qu’avec le vice-ministre chinois.

La 26ᵉ session de l’Assemblée générale, qui marque le cinquantenaire de la création de l’OMT, réunit plus de 160 délégations représentant les États membres, dont 120 ministres, selon l’organisation onusienne.