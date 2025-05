La part de l’Afrique dans l’activité touristique mondiale ne dépasse pas les 5%, ce qui place le continent en queue de peloton, selon l’ancien ministre du Tourisme, candidat de la Tunisie au poste de secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme Habib Ammar.

Invité au studio de télévision de l’agence TAP, Ammar a indiqué que l’activité touristique mondiale n’est pas répartie de manière équitable dans la mesure où le continent européen accapare à lui seul une part estimé à 54%, suivi de l’Asie qui détient 17%, puis les Amériques (15 %).

Il a fait observer que l’activité touristique dans la région du Moyen-Orient occupe entre 7 et 8% de l’ensemble de l’activité mondiale dans ce domaine.

Habib Ammar a expliqué que la faible croissance du secteur touristique en Afrique, malgré l’importance des ressources que recèle le secteur et la richesse de son patrimoine historique, culturel et social, est principalement due à l’absence d’infrastructures et au manque de ressources humaines dans le secteur, en plus de la situation sécuritaire dans certaines zones.

Abordant son programme de candidature au poste de secrétaire général de l’OMT, Habib Ammar a parlé d’un plan ambitieux visant à booster l’investissement en Afrique et qui repose sur l’élaboration d’une étude de faisabilité et d’un diagnostic de la situation actuelle du secteur dans le continent et les perspectives de son développement.

Selon lui, le développement du tourisme en Afrique doit s’ériger en priorité pour le secrétaire général de l’OMT. Il a formé le vœu de voir ce poste revenir, pour la première fois dans l’histoire de l’organisation, à l’Afrique.

Il est à noter que Habib Ammar, le candidat tunisien, a été choisi sur la base de sa longue expérience dans le domaine du tourisme en Tunisie, qui l’a qualifié aujourd’hui pour être le premier tunisien à participer à cette course parmi 5 autres candidats du Ghana, La Grèce, la Géorgie, les Émirats et le Mexique.