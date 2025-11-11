Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Soufiane Tekaya, s’est entretenu avec le vice-ministre chinois du Tourisme, dans le cadre de la deuxième journée des travaux de la 26ᵉ session de l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).

Cités dans un communiqué, les deux responsables ont souligné la nécessité d’établir une liaison aérienne directe entre la Tunisie et la Chine à partir de 2026 afin d’accroître le nombre de touristes chinois visitant la Tunisie.

Ce marché est particulièrement attiré par le tourisme culturel, saharien, oasien et écologique, lit-on de même source.

Les deux responsables ont également débattu, lors de cette rencontre, des moyens permettant de booster la coopération bilatérale à travers la mise en œuvre du mémorandum d’entente conclu entre la Tunisie et la Chine en matière de coopération dans le secteur touristique.

Les deux parties ont en outre discuté, lors de cette réunion, de l’élaboration d’un programme concret de formation aux métiers du tourisme et de développement des compétences dans les industries artisanales.

Dans le cadre de sa participation aux travaux de la 26ᵉ session de l’Assemblée générale de l’OMT, la délégation tunisienne a pris part au dialogue ministériel sur l’impact de l’intelligence artificielle et de l’innovation dans la transformation du tourisme mondial.