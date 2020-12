La start-up tunisienne MajestEYE, qui développe des technologies d’analyse de données, vient d’être sélectionnée parmi le top 10 des start-up les plus innovantes en Afrique, par l’Agence japonaise de coopération internationale ((JICA), dans le cadre de sa compétition internationale ” NINJA ” ou ” Next Innovation with Japan “.

La solution de la start-up tunisienne, ” DrugEYE™ ” a été sélectionnée parmi 2 700 projets. MajestEYE est la seule lauréate en Tunisie et en Afrique du Nord de cette compétition.

Le système de ” MajestEYE “, introduit début de cette année, s’est distingué par sa rapidité, précision et performance lors de son application pour l’analyse du SARS-CoV-2.

” Quand un nouveau micro-organisme surgit, les chercheurs passent des mois en laboratoire pour comprendre de manière expérimentale le fonctionnement des gènes et l’impact sur le corps humain et encore plus de temps pour trouver des molécules candidates pour traiter les maladies engendrées par ledit organisme. Notre système permet de faire cela en un temps record permettant ainsi de passer de quelques mois à quelques jours et d’orienter les efforts expérimentaux des chercheurs vers les pistes les plus adéquates”, explique Jihed Hannachi, Co-fondateur de MajestEYE, dans une déclaration à TAP.

MajestEYE se propose avec cette solution de disrupter le processus de Drug Discovery & repurposing.

” DrugEYE™ est désormais une solution scalable permettant aux sociétés pharmaceutiques et aux laboratoires de recherche d’analyser en un temps record n’importe quel micro-organisme “, ajoute Jihed Hannachi, qui présentera DrugEYE™ le 26 Février 2021 aux représentants de 3 000 entreprises Japonaises lors d’un évènement organisé par la JICA et le média de référence ” NIKKEI “.

” Après son introduction au marchés Anglais et Allemand, la saga de DrugEYE™ continue avec son introduction au Japon à travers un partenaire de choix, la JICA. Nous sommes honorés de présenter l’innovation Tunisienne et Africaine à l’International. MajestEYE a opté pour l’innovation et l’autonomie technologique en développant sa propre technologie d’Intelligence Artificielle et la consécration de DrugEYE est l’une des conséquences de ce choix stratégique. Nous en sommes fiers et comptons continuer sur cette lancée”, se félicite le jeune entrepreneur.

Pour mémoire, l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) avait lancé la compétition NINJA, pour encourager les start-up et organisations exerçant dans divers domaines en Afrique, à innover.

Les domaines ciblés par ce concours sont la santé, la gestion des catastrophes, les services et l’éducation. Ainsi que l’apprentissage à distance, l’alimentation, l’agriculture.

Une attention particulière a été accordée aux entreprises émergentes qui disposent d’idées innovantes pour contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Les lauréats ont la possibilité de présenter leurs projets au Japon pour établir des partenariats commerciaux parrainés par l’Agence.