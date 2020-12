Environ 60 mille tonnes d’ammonitrate agricole (engrais) seront importées sur trois lots (au cours des mois de décembre 2020 et de janvier 2021) pour combler la régression de la production nationale de cette matière et subvenir aux besoins des différentes zones de production a indiqué, vendredi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime.

Déjà importé, le premier lot de 6 mille tonnes a été distribué aux coopératives centrales et aux collecteurs de céréales ayant des centres de distribution dans les régions des grandes cultures, a-t-il fait savoir.

La commission technique chargée du suivi de la distribution des engrais chimiques poursuivra la distribution des prochains lots de manière a rapprocher le service des producteurs et à éviter toute forme de spéculation ou d’augmentation des prix, a souligné le ministère.

Il a ainsi exhorté les distributeurs à respecter les prix et à faire parvenir au ministère la liste nominative et les numéros de cartes d’identité des bénéficiaires.

Les mouvements sociaux et les protestations menés aussi bien au bassin minier de Gafsa et à Gabès, où se trouve les usines du Groupe chimique, ont entravé la production des engrais en Tunisie et incité à l’importation.