L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) sera le partenaire médiatique du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, pour la 6ème édition du Congrès arabe de l’habitat qui se tiendra les 22 et 23 décembre 2020 à Tunis.

Une convention de partenariat en la matière a été signée, vendredi 4 décembre, par la PDG de l’Agence, Mouna Mtibaa, et le directeur de l’habitat au ministère de l’Equipement, Najib Snoussi, en présence de Kamel Doukh, ministre de l’Equipement.

La Tap se chargera de la couverture de cette 6ème édition qui se tiendra pour la première fois par visioconférence, compte tenue de la crise de la pandémie du Covid- 19. “L’objectif est de garantir la visibilité de cet événement grâce au site électronique et aux comptes de l’agence TAP sur les réseaux sociaux”, a affirmé la PDG de TAP, mettant l’accent sur la volonté des deux parties de garantir la réussite de ce congrès auquel participeront plusieurs représentants de pays arabes.

Ce congrès portera sur plusieurs sujets liés au secteur de l’habitat, dont les réalisations, les projets en commun et les politiques de lutte contre les constructions anarchiques, dont le taux est estimé à 37% en Tunisie, a précisé Najib Snoussi, rappelant, dans ce cadre, que la Tunisie a lancé depuis 2012 deux grands projets pour la mise à niveau et la réhabilitation de 300 quartiers anarchiques, soit un million d’habitants. Et d’ajouter que cet événement constituera une occasion pour prendre connaissance des différentes expériences menées par les pays arabes et d’échanger les expertises.