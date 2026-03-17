La FIFA a annoncé, mardi, un partenariat avec YouTube dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. L’accord fait de la plateforme une « plateforme préférentielle » pour la compétition et vise à renforcer la diffusion et la monétisation des contenus, au bénéfice des diffuseurs officiels et des créateurs.

De nouveaux formats pour toucher un public mondial

Selon la FIFA, ce partenariat permettra aux diffuseurs d’exploiter pleinement leurs chaînes YouTube. Ils pourront proposer des résumés en format long, des contenus en coulisses, des vidéos courtes ainsi que des programmes à la demande. L’objectif est d’élargir la portée mondiale de l’événement.

Pour la première fois, les diffuseurs seront autorisés à diffuser en direct les dix premières minutes de chaque match sur YouTube. Certains matches pourront également être proposés en intégralité. Cette stratégie vise à attirer un public plus large et à rediriger les spectateurs vers les diffuseurs principaux.

Contenus exclusifs et rôle accru des créateurs

En parallèle, la chaîne officielle de la FIFA mettra à disposition des contenus exclusifs et des archives, incluant des matches historiques et des moments marquants du football.

L’accord prévoit aussi un accès inédit pour des créateurs de contenu YouTube. Ces derniers couvriront la compétition sous différents angles, entre analyses, coulisses et récits. Ils participeront également à la promotion de l’événement en amont, grâce aux archives numériques de l’instance.

Une stratégie orientée vers l’engagement numérique

Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, a déclaré : « Ce sera du jamais vu pour les supporters du monde entier », mettant en avant la volonté de maximiser l’impact du tournoi organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

De son côté, Justin Connolly, vice-président chargé des médias et du sport chez YouTube, a évoqué une expérience « globale, interactive et centrée sur les fans ».

La FIFA souligne que cette collaboration s’inscrit dans sa stratégie de plateformes privilégiées. Elle vise à renforcer la protection des droits tout en favorisant l’engagement des nouvelles générations de supporters à travers des formats numériques enrichis.