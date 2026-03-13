Tunis abritera, du 7 au 9 mai 2026, la 33e Conférence annuelle de la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranée), dédiée aux acquis majeurs et aux défis futurs des médias audiovisuels dans l’espace méditerranéen.

Accueillie par la Télévision Tunisienne, cette édition coïncide avec le 60e anniversaire de la télévision publique tunisienne et le 30e anniversaire de l’organisation.

La Copeam est une organisation à but non lucratif fondée en 1996, qui est dédiée à la coopération et au dialogue culturel dans le bassin méditerranéen. Elle regroupe les principaux acteurs du secteur audiovisuel, y compris les radios et télévisions publiques de 27 pays de la région. Le siège opérationnel de la COPEAM est basé à Rome, au sein des bureaux de la RAI – Radiotelevisione Italiana, qui assure également le Secrétariat Général de l’organisation.

Cette rencontre réunira des représentants de haut niveau du secteur des médias et de la culture ainsi que des institutions de la région méditerranéenne pour débattre de l’importance stratégique des médias audiovisuels dans le développement des sociétés méditerranéennes et la vision numérique partagée. Les professionnels intéressés peuvent s’inscrire avant le 31 mars 2026.

Placée sous le thème « Médias audiovisuels et sociétés : acquis saillants et défis futurs », la rencontre interrogera la capacité des médias de service public à consolider la cohésion sociale et à réinventer leurs écritures pour renouer avec les générations Z et Alpha, dont les usages migrent vers les plateformes numériques et les réseaux sociaux.

Les travaux mettront également en perspective l’irruption de l’intelligence artificielle dans la fabrique médiatique — de la conception des contenus à leur diffusion et à l’engagement des audiences — tout en examinant les impératifs de responsabilité éditoriale, de protection des œuvres, de souveraineté culturelle et de préservation des valeurs démocratiques.

La conférence proposera en outre une lecture historique des pratiques journalistiques et un décryptage des métamorphoses induites par la plateformisation de l’information, l’émergence de nouveaux formats narratifs et l’évolution des habitudes des publics dans l’environnement numérique.