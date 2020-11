Le 10 novembre 2020, un événement de commémoration du 75ème anniversaire de l’entrée en vigueur de Charte de Nations unies a eu lieu en Espagne, plus précisément à Madrid, au palais du Pardo ; événement qui a été présidé par le Roi d’Espagne et le chef du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Lors de cette cérémonie, une Déclaration «Ensemble pour un multilatéralisme renforcé», promue par le gouvernement espagnol et coparrainé par le gouvernement suédois, a été présentée.

La Déclaration de Madrid appelle à une la action pour faire une réalité la Résolution du 75ème Anniversaire des Nations unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 21 septembre 2020.

Elle vise notamment à renforcer le système multilatéral et relever ensemble les grands défis mondiaux et construire un monde plus pacifique, juste, inclusif et durable.

Y ont participé de façon virtuelle, le secrétaire générale des Nations unies, Antonio Guterres, et de hautes personnalités de 11 pays, dont la Tunisie:

– le Premier ministre suédois, Stefan Löfven

– le président du Costa Rica, Carlos Alvarado

– le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa

– la Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed

– le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau

– la Première ministre de la Nouvelle-zélande, Jacinda Ardern

– le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Ayman Safadi

– la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aissata Tall Sall

– le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi

– le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée, Taeho Lee.