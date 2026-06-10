Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a félicité mardi l’Autriche pour son élection comme membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (2027-2028), appelant à une coordination renforcée entre Tunis et Vienne au sein des instances internationales.

Lors d’un entretien téléphonique avec la ministre fédérale autrichienne des Affaires européennes et internationales, Beate Meinl-Reisinger, Nafti a souligné l’importance de poursuivre la concertation bilatérale à l’ONU, fort de l’expérience tunisienne au Conseil de sécurité durant son mandat 2020-2021.

Le ministre tunisien a également insisté sur la nécessité d’accroître les échanges économiques, d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement et d’apporter un soutien mutuel aux candidatures dans les organisations internationales. Il a, en outre, salué l’évolution positive des échanges commerciaux tuniso-autrichiens et la hausse des flux de touristes autrichiens vers la Tunisie.

Le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé la volonté de Tunis de consolider son partenariat stratégique avec l’UE dans le respect des choix souverains du pays, une position accueillie favorablement par la partie autrichienne, qui a exprimé son soutien au dialogue Tunisie-UE en faveur de la stabilité euro-méditerranéenne.

Meinl-Reisinger a, pour sa part, manifesté sa détermination à raffermir les relations de coopération tous azimuts, notamment par des visites bilatérales de haut niveau, dans un contexte où les deux pays commémorent les 300 ans de leurs relations diplomatiques.