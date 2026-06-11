Les autorités locales et les principaux intervenants du secteur touristique ont arrêté, mercredi à Tunis, un plan d’action préventif visant à garantir les meilleures conditions d’accueil des visiteurs et des touristes durant la saison estivale et touristique en cours.

Réunis au siège de la municipalité de Tunis, les participants ont examiné une série de mesures destinées à consolider l’attractivité touristique et culturelle de la capitale, dans la perspective de l’échéance « Tunis, ville distinguée du tourisme 2027 », selon la municipalité.

Le plan prévoit notamment l’identification des dysfonctionnements relevés dans les zones touristiques ainsi qu’au niveau des sites historiques et archéologiques, en vue de leur traitement dans les meilleurs délais.

Les actions envisagées portent également sur le renforcement des campagnes de propreté, l’amélioration du cadre urbain, l’entretien des façades commerciales et la valorisation du circuit touristique de la médina de Tunis, classée au patrimoine mondial.

Les participants ont souligné la nécessité d’une coordination étroite et d’une approche participative entre les différentes structures concernées pour renforcer l’image de Tunis et accroître son attractivité touristique et culturelle.

La réunion a été présidée par la chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, Samah Daldoul, en présence de représentants des ministères de l’Intérieur et du Tourisme, de la délégation régionale des Affaires culturelles, de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, de l’Association de sauvegarde de la médina ainsi que de responsables municipaux.