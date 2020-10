Un atelier autour des moyens de renforcement de la coopération et la coordination des projets entre les trois municipalités de l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine) a été organisé mercredi.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à l’administration tunisienne pour le développement de l’éco-construction financé par l’Union européenne, indique à l’agence TAP le directeur de l’Unité de gestion du programme, Khalil Kammoun.

Selon la même source, l’atelier a permis d’examiner les opportunités de coopération entre les municipalités de Djerba-Houmet Essouk, Ajim et Midoun pour élaborer des projets communs qui répondent aux besoins de ces municipalités en vue les concrétiser à travers les mécanismes du programme de partenariat et d’appui entre la Tunisie et l’UE initié depuis 2005.

A cette occasion, les maires desdites municipalités ont exprimé leur disposition à coopérer pour tirer profit des mécanismes offerts par ce programme et réaliser des projets dans le cadre d’accords de partenariat, d’accompagnement et de jumelage selon les besoins de chaque municipalité.