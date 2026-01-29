Les travaux de construction du palais municipal d’El Bassatine, situé à El Fejja dans la délégation d’El Mornaguia (gouvernorat de Manouba), ont démarré moyannant une enveloppe de 1,160 million de dinars, après l’acquisition par la municipalité du

Le bâtiment du palais municipal, programmé sur une superficie de 840 m2 (terrain acquis auprès de l’Agence Foncière de l’Habitat (AFH), est composé de deux étages qui se distinguent par une architecture moderne. Il comprendra des bureaux administratifs, une salle de réunions, un espace citoyen ainsi que des bureaux de l’état civil.

Le chargé de la gestion de la municipalité et son secrétaire général, Mustapha Hammami a souligné, à l’Agence TAP, que le projet aura un impact positif sur l’amélioration du rendement des agents municipaux, l’adoption de méthodes de travail modernes basées sur la rapidité et la qualité des services fournis ainsi qu’une meilleure gestion de la zone municipale et l’organisation des différentes interventions.

À noter que la municipalité d’El Bassatine a été créée en 2016 et compte environ 16 mille habitants.