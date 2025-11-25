La municipalité de Monastir a annoncé, lundi, l’attribution d’un appel d’offres portant sur des travaux de revêtement et d’aménagement de la voirie urbaine pour les programmes 2022 et 2023, pour un montant global de 3,368 millions de dinars.

Les interventions prévues au titre du programme 2022 concernent plusieurs rues et axes au sein des différentes circonscriptions municipales, situées dans les districts de Skanes, El Helya et Médina-2.

S’agissant du programme 2023, les travaux prévoient la réhabilitation au quartiers El-Mechref, Erriadh, El Helia, Médina-1 et 2 et certaines localisations dans le district de Skanes.