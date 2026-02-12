Une séance de travail a été consacrée, jeudi, au siège du gouvernorat de Siliana au suivi de l’avancement des projets municipaux réalisés dans le cadre du programme de Financement des Collectivités Locales (FICOL 1 et 2).

Financé par la Banque Allemande de Développement (KW), ce programme est destiné à l’acquisition de matériels au profit de sept municipalités et à la réalisation de travaux publics menés par les municipalités de Kesra, Errouhia, Siliana et El Krib, a indiqué à l’Agence TAP, le responsable des affaires municipales à Siliana, Walid Abdellaoui.

Par ailleurs, plusieurs projets se poursuivent à des degrés d’avancement variés dont, notamment, la réhabilitation des routes El Krifet (50%) et Doukhania à El Krib (85%) et des pistes rurales à E Hbabsia (100%).

Les projets municipaux réalisés à Sidi Morched seront, bientôt, achevés, a fait savoir la même source.