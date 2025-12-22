Les travaux programmés dans le cadre du Programme de Régénération des Centres Anciens (PRCA) dans sept municipalités (Sousse, Médenine, Monastir, Radès, Kélibia, Ras jebel et Ousja), devront être lancés au cours du deuxième et du troisième trimestre 2026, a annoncé le ministre de l’Equipement et de l’habitat, Slah Zouari.

Intervenant au cours d’une rencontre nationale sur la Régénération des Centres Anciens organisée, lundi à Tunis, le ministre a fait savoir que les travaux en question s’étaleront sur une période d’environ 18 mois.

Ces municipalités ont atteint un stade avancé au niveau des études techniques et seront en mesure de lancer les travaux, et ce, à l’issue des phases de finalisation de ces études, d’élaboration des cahiers des charges, de lancement des appels d’offres et de sélection des entreprises, a-t-il expliqué.

Il convient de noter que le PRCA, doté d’un budget de 15 millions d’euros (plus de 50 millions de dinars), est cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le programme vise à améliorer les conditions de vie des habitants, l’intégration socio-économique des centres anciens, la valorisation de leurs spécificités et le renforcement de leur attrait culturel et touristique à travers une approche globale qui tient compte non seulement du volet urbain et architectural mais aussi des aspects socioéconomiques et institutionnels, a rappelé le directeur général de l’habitat, Néjib Snoussi.

Et de préciser que le PRCA porte sur cinq composantes; à savoir la réhabilitation des infrastructures de base, l’amélioration des espaces publics, la valorisation du patrimoine culturel, la rénovation et la réutilisation de bâtiments historiques, la promotion et la revitalisation des activités économiques, touristiques et artisanales et l’amélioration du logement.

Il a, par ailleurs, rappelé que les dix municipalités bénéficiaires du PRCA ont été sélectionnées à travers un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) organisé en deux phases, faisant savoir que 53 communes ont participé avec 55 dossiers. Il s’agit des municipalités de Sousse, Nefta, Kairouan, Nabeul, Monastir, Radès, Médenine, Kélibia, Ras Jebel et Aousja.

Les études techniques ont été lancées dans les municipalités de Sousse, Médenine, Monastir, Radès, Kélibia, Ras jebel et Ousja, a souligné le responsable, ajoutant que les préparatifs sont actuellement en cours pour lancer les études techniques des municipalités de Nefta, Kairouan et Nabeul.

Pour le ministre de l’équipement, cet important nombre de municipalités (53 municipalités avec 55 dossiers) qui ont participé à l’Appel à Manifestation d’Intérêt constitue un indicateur fort de la prise de conscience croissante quant à l’importance stratégique de ce type d’interventions.

La régénération des centres anciens s’impose comme une priorité nationale, a-t-il encore souligné. Et d’ajouter que cette régénération repose sur une approche globale visant la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, la préservation du tissu social, le renforcement des infrastructures, l’amélioration des conditions d’habitation, ainsi que la création d’une dynamique économique et culturelle durable, à même d’assurer la pérennité de ces espaces et leur pleine intégration dans leur environnement urbain.

Le ministre a, dans ce cadre, souligné que les mutations sociales et économiques enregistrées, au cours des dernières décennies, ont contribué à l’affaiblissement du rôle de plusieurs centres anciens, à la dégradation de certaines composantes de leur tissu urbain, à la complexité des situations foncières et au recul de certaines activités traditionnelles.

Il fait savoir dans ce sens que les études techniques et architecturales ont notamment porté sur les relevés architecturaux, le diagnostic et l’évaluation des réseaux d’infrastructure, ainsi que sur l’élaboration de propositions d’intervention conformes aux exigences de préservation du patrimoine, aux normes urbanistiques en vigueur et aux traditions locales.

La conception et la mise en œuvre des opérations du PRCA, a-t-il expliqué, reposent sur une approche participative et une méthodologie progressive, associant l’ensemble des acteurs et des bénéficiaires.

Cette démarche a impliqué les habitants, les usagers de ces centres, la société civile et les associations, tout en assurant la coordination avec les différents intervenants publics et établissements concernés par le programme, a-t-il avancé.

À l’horizon 2028, les habitants et les usagers des centres urbains anciens pourront constater les retombées concrètes de ces interventions, à travers une amélioration notable de la qualité de vie, une relance de l’activité économique et culturelle et le rétablissement de la dynamique urbaine et sociale de ces espaces, appelés à redevenir des pôles vivants et attractifs, a conclu Zouari.