La Cité des Sciences organise le Samedi 22 août 2020 la 18ème session de la nuit des étoiles.

Plusieurs conférences figurent au programme de cet évènement annuel.

A cette occasion, M. Sabri MEKKAOUI, de l’Agence Spatiale Européenne donnera une conférence sur ” Les missions spatiales vers la lune “.

D’autres conférences qui porteront sur ” Mars, destination future “, ” Le ciel d’été “, ” Les étoiles filantes ” et ” La beauté de l’Univers à travers le télescope spatial HUBBLE ” seront également présentées .

Un spectacle de conte astronomique ” Fedaoui Falaki ” sera au rendez-vous, des interludes musicaux intitulés ” HAMS ” interprétés par le violoniste Mohamed Gharbi viendront animer la soirée.

Une projection en live streaming des observations astronomiques de la soirée, plusieurs stands d’animations, et des expériences scientifiques ludiques seront aussi proposés.

Les animations du programme sont proposées en collaboration avec la Société Astronomique de Tunisie (SAT), l’Association Jeunes Sciences de Tunisie (AJST), l’association des jeunes astronomes (TAYA), l’association tunisienne de l’aéronautique (ATA), et la START Up Aca Robotique et l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation (ADRI).