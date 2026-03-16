Les startups tunisiennes spécialisées dans les technologies de la santé ont jusqu’au 24 mars 2026 pour postuler au « Village Innovation & Fast-Pitch », organisé par la Cité des Sciences à Tunis dans le cadre du forum « Vivre mieux : La science au cœur de notre quotidien », prévu le samedi 4 avril 2026 à l’auditorium Al-Khawarizmi.

Les startups sélectionnées bénéficieront d’un stand d’exposition dans le hall de l’auditorium pour présenter leurs solutions à un public d’experts, de professionnels de santé et de médias. Un jury d’experts évaluera les projets en direct et sélectionnera les trois meilleures startups pour une session de pitch de cinq minutes sur la scène principale, devant l’ensemble des sociétés savantes présentes.

Organisé à l’occasion de la Journée mondiale de la Santé, cet événement vise à créer un pont entre la rigueur scientifique et l’innovation technologique pour améliorer la qualité de vie des citoyens face aux défis des maladies chroniques, notamment le diabète, les pathologies cardiologiques et les affections rhumatologiques. Le forum réunira les plus éminentes sociétés savantes de médecine, des experts en nutrition et des spécialistes de l’intelligence artificielle.

Selon les canaux officiels de la Cité des Sciences, les domaines recherchés couvrent l’Internet des objets et les dispositifs connectés pour le suivi à distance des patients, l’intelligence artificielle et l’analyse de données pour le diagnostic précoce et l’aide à la décision médicale, les plateformes de e-santé dédiées à la télémédecine, à la nutrition digitale et à l’observance des soins, ainsi que les solutions de bien-être pour la santé mentale, la gestion du stress et la réhabilitation fonctionnelle.

Les startups lauréates profiteront d’une visibilité garantie auprès des acteurs institutionnels, d’un accès direct à des spécialistes renommés et d’une opportunité unique de réseautage. Le programme prévoit des démonstrations et évaluations, suivies de l’annonce des trois startups finalistes et de la session officielle de pitch.

Les startups intéressées sont invitées à soumettre leur dossier comprenant le nom de leur structure, une description de leur solution et son stade de développement via le formulaire en ligne à l’adresse suivante : httpss://forms.gle/SnzXVHxbRbSJHHSz5.