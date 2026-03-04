La Cité des sciences à Tunis organise, du 25 au 27 mars 2026, un atelier d’apprentissage de la calligraphie arabe et d’amélioration de l’écriture et du dessin à l’aide de lettres, destiné aux enfants de 7 à 11 ans. Cette mini-formation de 9 h à 13 heures est animée par une professeure spécialisée en calligraphie arabe et en ornementation.

L’objectif de cet atelier est d’habituer les jeunes à l’organisation, à la précision de l’observation, à la réflexion et à l’équilibre, ainsi qu’au respect des proportions, car la calligraphie est un art et une science qui repose sur la symétrie et l’harmonie indiquent les organisateurs.

Il s’agit également d’apprendre aux enfants la rigueur de l’ordre, de la composition et le sens de la répartition. Elle inspire également un sentiment de satisfaction et enseigne la patience et la persévérance grâce à la pratique et à l’entraînement répétés.