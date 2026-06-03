Les activités de FORVIA Tunisie, implantée en Tunisie à travers deux filiales, ont été au centre d’une réunion tenue entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et des responsables du groupe.

La délégation est conduite par le directeur général des opérations du groupe Français FORVIA, Olivier Lefebvre, en présence du directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), le chargé de la gestion de l’Instance tunisienne de l’investissement(TIA), ainsi que le directeur général du climat des affaires au ministère.

La première filiale de FORVIA Tunisie est spécialisée dans la fabrication de housses de sièges automobiles et emploie environ 800 personnes.

Quant à la deuxième filiale, elle opère dans les domaines des systèmes d’information, de la digitalisation et de l’innovation liés à l’industrie automobile, et compte près de 250 ingénieurs et techniciens.

À cette occasion, le ministre a salué les résultats positifs réalisés par les deux filiales depuis leur implantation en Tunisie.

Il a, également, mis en exergue les principaux atouts du pays en matière d’investissement, notamment, la disponibilité de ressources humaines qualifiées, la stabilité politique et sociale, la situation géographique stratégique ainsi que l’expertise reconnue de la Tunisie dans l’industrie des composants automobiles.

Abdelhafidh a, en outre, réaffirmé la disponibilité de son département et ses structures concernées à fournir tout l’appui et l’accompagnement nécessaires afin de permettre à l’entreprise de mettre en œuvre ses programmes dans les meilleures conditions.

De son côté, Lefebvre a donné un aperçu sur les activités du groupe français FORVIA, leader mondial du secteur des composants automobiles, ainsi que de ses programmes et objectifs stratégiques.

Il a, également, exprimé sa satisfaction quant aux performances enregistrées par les deux filiales tunisiennes du groupe, soulignant que ces résultats incitent à un renforcement futur de leurs activités en Tunisie.