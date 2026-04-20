Pourquoi le ciel est bleu ? d’où vient le vient et pourquoi souffle-t-il ? de telles interrogations simples mais profondes ont animé mon rêve de devenir cosmonaute”, a souligné, ce samedi, le cosmonaute russe Kirill Peskov, accueilli à la Cité des sciences à Tunis (CST).

S’exprimant en marge d’une manifestation scientifique organisée en son honneur en partenariat avec la Maison russe en Tunisie, il a expliqué que son intérêt initial pour des métiers à vocation humanitaire, tels que la protection de l’environnement ou la protection civile, a progressivement évolué vers une passion pour l’aviation, un domaine qui lui a offert des perspectives larges alliant rigueur scientifique et dimension exploratoire.

Revenant sur sa mission spatiale effectuée en mars 2025, Peskov a indiqué que les principaux défis concernaient la phase de préparation en amont, essentielle pour prévenir tout incident susceptible de perturber le déroulement du vol.

Il a, par ailleurs, affirmé qu’il emportera le drapeau tunisien lors de sa prochaine mission, en signe de respect et d’amour à la Tunisie.

Le cosmonaute a également exprimé sa volonté de contribuer à la diffusion de la culture scientifique dans le pays, saluant l’intérêt manifesté par les élèves et étudiants présents, dont la forte affluence témoigne, selon lui, d’une curiosité marquée pour les sciences spatiales.

De son côté, la directrice scientifique de la Cité des sciences, Najwa Bey, a souligné l’importance de cet événement pour les passionnés de l’espace.

En effet, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme son engagement à rapprocher la science du citoyen, la visite du cosmonaute n’est pas seulement un événement scientifique, c’est un véritable levier d’inspiration autour des défis et des perspectives de l’exploration spatiale, qui peut éveiller des vocations, renforcer l’ambition et encourager toute une génération à regarder plus loin. C’est une véritable source puissante de motivation pour les carrières scientifiques et un message d’ouverture et de coopération internationale, selon un communiqué de la CST.

A cette occasion, Peskov a animé une conférence intitulée « La vie en orbite : défis humains et techniques des missions spatiales ».

Diplômé en ingénierie aéronautique de l’École supérieure d’aviation civile d’Oulianovsk en 2012, Kirill Peskov a entamé sa carrière en tant que copilote sur des avions long-courriers, totalisant plus de 3 000 heures de vol.

Il intègre le corps des cosmonautes en 2018 et devient cosmonaute-ingénieur d’essais en 2021.Il a suivi des formations avancées au sein de plusieurs équipages de missions vers la Station spatiale internationale (ISS), notamment dans le cadre des programmes Soyouz et Crew Dragon.

En mars 2025, Kirill Peskov a participé à la mission Crew-10 à bord du vaisseau Crew Dragon, aux côtés d’astronautes internationaux, dont Anne McClain, Nichole Ayers et Takuya Onishi.

Durant cette mission de 147 jours, l’équipage a mené avec succès des expériences scientifiques de pointe, tout en assurant la maintenance et l’exploitation de la station spatiale. Le retour sur Terre s’est effectué en août 2025, après un amerrissage dans l’océan Pacifique.