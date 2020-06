Environ 140 places sont disponibles dans les universités tunisiennes, permettant d’accueillir un plus grand nombre d’étudiants étrangers. C’est ce qu’indique le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, qui s’exprimait mercredi 10 juin 2020 devant les médias en marge de la séance d’audition tenue par la Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, l’éducation et la recherche scientifique de l’ARP.

Selon lui, l’accueil des étudiants internationaux dans les universités tunisiennes fournira des ressources financières importantes au budget du ministère. ” Des demandes d’inscription ont été déposées dans les universités publiques dont 1,5% de la part des étudiants étrangers parmi la totalité du nombre des étudiants estimé à environ 230 mille demandes “, a-t-il affirmé.

L’accueil des étudiants étrangers dans les établissements universitaires tunisiens s’inscrit dans le cadre officiel, organisé par une convention internationale ratifiée avec 35 pays africains, en vertu de laquelle ces étudiants seront en mesure de poursuivre leur cursus universitaire à titre gratuit ou onéreux, a expliqué Choura.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’emploie, en collaboration avec les ministères sectoriels (Affaires étrangères, Intérieur et Transport) à renforcer la destination de la Tunisie pour les étudiants internationaux, notamment en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne.