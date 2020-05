Le ministère du Transport et de la Logistique annonce dans un communiqué publié vendredi à Tunis, une série de mesures visant à faciliter la circulation des personnes à bord des moyens de transport public, à partir du 4 mai 2020, date d’application du déconfinement ciblé.

Le ministère appelle les sociétés nationales et régionales de transport public et collectif à reprendre leurs activités et à fournir tous les moyens disponibles pour assurer un transport garantissant toutes les conditions en matière de respect de la distance de sécurité entre les personnes, notamment aux heures de pointe.

* Il s’agit également d’augmenter la fréquence des déplacements aux heures de pointe pour assurer autant que possible le respect de la capacité autorisée du moyen de transport.

Le ministère du transport a programmé une ligne de transport ferroviaire urbain reliant Tunis à la ville de Tebourba, et une autre desserte reliant Tunis à la ville de Nassan avec une augmentation de la fréquence des autres trajets réguliers de 78% sur la ligne de Banlieue Sud Tunis – Borj Cedria.

En ce qui concerne le transport contractuel, le ministère a relevé que les entreprises qui seront autorisées à opérer pendant la période de déconfinement ciblé sont appelées à signer des contrats de location de bus avec les sociétés nationales et régionales de transport public, pour assurer le déplacement de leurs agents.

Autre démarche qui peut être adoptée par ces sociétés, acheter des abonnements mensuels ou hebdomadaires à leurs personnels, pour réduire l’utilisation du transport public et l’alignement des passagers devant les guichets de vente des tickets.

Par ailleurs, tout citoyen qui n’a pas d’autorisation de déplacement ne peut en aucun cas utiliser les moyens de transport public, précise la même source, ajoutant que les agents des sociétés de transport doivent porter des masques, en plus d’une stérilisation périodique des moyens de transport conformément aux exigences des conditions de santé et de prévention.

S’agissant du volet contrôle, les unités de sécurité vont intervenir pour contrôler les autorisations et assurer le respect de la distance de sécurité, en plus les agents de contrôle du ministère du transport vont inspecter et surveiller le trafic passagers, en particulier aux heures de pointe.

Le ministère a fait savoir que des cellules de crise au niveau des sociétés régionales et nationales de transport sont créées pour suivre le processus de transport des passagers et contrôler le degré de conformité aux exigences de déconfinement ciblé.

Le ministère du transport va coordonner avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que des composantes de la société civile, des organisations des scoutes tunisiens, et de la Jeune Chambre économique pour organiser l’opération de montée et de descente des passagers, en particulier dans les grandes stations, et de la vente de billets et d’abonnements.

Ces organisations se chargeront en outre d’orienter et de sensibiliser les citoyens aux mesures de prévention et de sécurité, en les incitant à acquérir des abonnements au lieu de tickets quotidiens pour leur sécurité.