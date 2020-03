Des plateformes digitales accessibles à travers les réseaux internet fixes et mobiles (trois opérateurs), ont été mis en place pour permettre aux élèves et étudiants, en Tunisie, d’accéder à l’enseignement à distance, a annoncé le ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale, lundi.

” Pour permettre à tous les élèves et étudiants d’accéder aux plateformes d’enseignement à distance et dans le cas où cela ne serait pas possible via les réseaux fixes, ceux-ci peuvent accéder gratuitement aux plateformes de l’enseignement à distance à travers les réseaux de téléphonie mobiles des trois opérateurs de télécommunication (Tunisie Télécom – Ooredoo Tunisie – Orange Tunisie) “, lit-on, dans un communiqué du ministère.

Cette initiative vient appuyer les efforts nationaux de prévention contre la propagation du Corona virus, dont en particulier le confinement général qui se poursuivra jusqu’au 4 avril prochain et qui risque d’être prolongé.

“Ceci pourrait empêcher des centaines de milliers d’élèves et d’étudiants de regagner leurs écoles, lycées et facultés, et va retarder la reprise des études scolaires et universitaires pour préserver la santé et la sécurité de nos concitoyens”, note le ministère des TIC.

Il s’agit également, d’après le département ministériel, de permettre ” à nos jeunes de jouir de leur droit au savoir et d’achever un cursus scolaire et universitaire qui arrive à échéance “.

Le ministère des TIC et de la Transformation Digitale a tenu à complimenter la disposition des trois opérateurs téléphoniques à offrir l’accès gratuit via leurs réseaux mobiles aux plateformes d’enseignement à distance.

Il a appelé, à cet effet, les utilisateurs des réseaux d’internet à une ” Solidarité Digitale ” par un usage responsable du réseau afin de permettre à nos enfants dans tous les gouvernorats de la Tunisie de profiter de cette opportunité digitale et de garantir la continuité du travail et de l’enseignement à distance.