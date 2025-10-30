Ce jeudi 30 octobre 2025, et sur intervention directe du président de la République, la situation d’un groupe d’enseignants suppléants du primaire en situation de handicap, dans la région de Sfax, a été régularisée.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du suivi assuré par la présidence concernant divers dossiers sociaux et de la volonté du chef de l’État de répondre aux demandes des citoyens et de garantir leurs droits.

Elle s’intègre également dans la démarche quotidienne de la présidence visant à examiner les requêtes reçues, à lever les obstacles rencontrés par les citoyens et à apporter des solutions rapides et adaptées, selon Radio Mosaïque.