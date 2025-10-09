Le ministère de l’Éducation a annoncé jeudi l’ouverture des inscriptions en ligne pour les candidats au baccalauréat 2026, du 22 octobre au 20 novembre prochains.

Le ministère de l’Éducation a invité les élèves de quatrième année secondaire inscrits dans les établissements publics et privés à s’inscrire sur le site web “bac. education.tn”, précisant que le paiement des frais d’inscription à l’examen du baccalauréat 2026 se fera en ligne par un timbre fiscal électronique d’une valeur de 22 dinars.

Le ministère a insisté sur la nécessité pour les élèves d’imprimer leurs demandes d’inscription après les avoir remplies.