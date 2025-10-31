Ingénieure en mécatronique formée à l’ENISo, Sabrine Ibrahim a cofondé ENVAST, un laboratoire de solutions numériques, où est née Class Quiz en 2019. Depuis, elle consacre toute son énergie à ce projet éducatif qu’elle pilote aux côtés d’Achref Daouahi. Sans financement initial, mais avec une vision claire et une foi inébranlable dans le pouvoir du numérique au service de l’apprentissage, elle trace un chemin audacieux, accessible et profondément humain.

Entretien :

En lançant Class Quiz sans financement, vous avez misé sur la force d’une idée. Qu’est-ce qui vous a donné cette confiance ?

Class Quiz n’est pas né d’un coup de tête, mais d’une expérience préalable qui nous a permis de mieux comprendre les besoins du marché. Dès le lancement, nous avons fait le pari de vendre l’application rapidement. Et ce pari s’est révélé juste : près de mille téléchargements dès la première semaine. Ce fut pour nous la confirmation qu’un vrai besoin existait.

Pourquoi n’avez-vous pas cherché à effectuer des levées de fonds ?

En 2018, les opportunités de financement pour les projets au stade d’idée étaient rares. Nous avons donc choisi l’autofinancement, misant sur les premières ventes pour démontrer la viabilité du modèle. Ce choix nous a permis de garder le cap et de bâtir une base solide avant d’envisager l’entrée d’investisseurs.

Comment imaginez-vous l’enfant tunisien ou arabe de demain, interagissant avec le savoir à travers le numérique ?

L’enfant de demain aura accès à une infinité de ressources. Notre mission est de lui offrir un accompagnement personnalisé, adapté à son niveau, ses centres d’intérêt et son rythme. Le numérique doit devenir un levier d’épanouissement, non une source de distraction.

Si vous aviez carte blanche pour transformer l’éducation en Tunisie, quelle serait votre première décision ?

Je commencerais par former les enseignants à l’usage d’outils numériques simples et accessibles. Cela leur permettrait de gagner du temps et de se recentrer sur l’essentiel : l’accompagnement humain des élèves.

Quel rêve vous anime pour Class Quiz dans cinq ans ?

Nous avons une ambition claire : faire de Class Quiz une référence régionale dans l’apprentissage ludique et accessible, en le déployant sur l’ensemble des marchés francophones, notamment en France et en Afrique.

Qu’aimeriez-vous transmettre aux jeunes filles qui vous regardent comme un modèle ?

Je veux leur dire de croire en elles, d’oser rêver grand et de persévérer. Peu importe d’où l’on vient, on peut accomplir de grandes choses avec du travail et de la détermination.

Dans un monde saturé d’applications, comment cultiver l’âme d’un projet éducatif?

Nous avons choisi de nous concentrer sur le primaire, socle de tout apprentissage. Grâce à la gamification, aux mascottes et à l’intelligence artificielle, nous proposons une expérience motivante, sans jamais perdre la dimension humaine.

Si vous pouviez collaborer avec une figure mondiale de l’éducation ou de la tech, qui serait-ce et pourquoi ?

Duolingo. Nous partageons une même vision : rendre l’apprentissage ludique et accessible. Leur expertise en expérience utilisateur et en gamification nous inspire énormément.

Comment Class Quiz pourrait contribuer à réduire les fractures éducatives entre régions, langues ou milieux sociaux ?

Nous proposons un abonnement très abordable et des modes de paiement flexibles, y compris le paiement à la livraison. Grâce à des partenariats avec des fondations comme Orange, nous permettons à des écoles rurales d’accéder gratuitement à Class Quiz.

Quelle est, selon vous, la plus belle réussite que Class Quiz ait permise chez un enfant ?

Nous avons transformé l’échec en opportunité. Lorsqu’un élève se trompe, il ne voit plus cela comme une faute, mais comme un défi à relever. Si un enfant garde confiance en lui et continue d’apprendre grâce à cela, alors c’est notre plus belle victoire.

Comptez-vous vous internationaliser ?

Oui, nous préparons activement notre expansion à l’international, en commençant par la France et les pays d’Afrique francophone.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali