Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a rappelé, ce mardi 20 janvier, l’impératif de respecter les consignes de sécurité dans les établissements d’accueil de l’enfance. Cette directive s’adresse aussi bien aux structures publiques que privées sur l’ensemble du territoire national.

Alignement sur les décisions régionales

L’autorité de tutelle exhorte les responsables d’établissements à se conformer strictement aux recommandations émises par les commissions régionales de prévention et de gestion des catastrophes. La suspension des activités doit être déclenchée dès lors que ces instances locales jugent les conditions climatiques dangereuses.

L’application de ces mesures s’effectue au cas par cas, en fonction de l’évolution de la situation météorologique spécifique à chaque gouvernorat. La coordination avec les autorités locales est donc centrale pour déterminer l’ouverture ou la fermeture des centres.

Prévenir les risques liés aux déplacements

L’objectif principal de ces interruptions temporaires est de garantir la sécurité physique des enfants ainsi que celle du personnel éducatif. Le ministère souligne que cette décision préventive vise à limiter les déplacements durant les épisodes climatiques instables. En évitant les trajets à risque, les autorités entendent réduire l’exposition aux accidents ou aux blocages potentiels causés par les intempéries actuelles.